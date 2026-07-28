Китайский тупик: куда бы пристроить подсанкционный российский газ?

Тревожная суета вокруг подписания долгожданного газового контракта с Пекином наглядно доказывает, что часть отечественных топ-менеджеров никак не может избавиться от откровенно изжившего себя «сырьевого» мышления.
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