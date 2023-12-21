Банки просят продлить послабление по «антиотмывочному» законодательству

Национальный совет финансового рынка (НСФР) отправил в Банк России письмо с просьбой продлить для банков послабление в виде неприменения мер за нарушение «антиотмывочного» законодательства в части блокировки денежных переводов организаций, чья деятельность запрещена в России, сообщает РБК.
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