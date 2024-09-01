И стоило прогибаться? У клоуна Делиева отбирают звание Народного артиста Украины

Главклоуна «Маски-шоу» Георгия Делиева удумали лишить звания Народного артиста. Дело в том, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о «лишении госнаград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины».