Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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И стоило прогибаться? У клоуна Делиева отбирают звание Народного артиста Украины

И стоило прогибаться? У клоуна Делиева отбирают звание Народного артиста Украины

Главклоуна «Маски-шоу» Георгия Делиева удумали лишить звания Народного артиста. Дело в том, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о «лишении госнаград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины».

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