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Катание на американских горках закончилось для мужчины смертельным падением

По словам полиции, в парке развлечений Six Flags Over Georgia погиб мужчина, а свидетели рассказали, что видели, как бедолага упал с американских горок.

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