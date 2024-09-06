В Петербурге выбирают губернатора

В Санкт-Петербурге выбирают губернатора. На этот пост претендуют 4 кандидата. Избирательные участки открылись не только в самой северной столице, но и других городах и регионах - везде, где находится большое количество петербуржцев, исполняющих гражданский или воинский долг.