В Петербурге выбирают губернатора

В Санкт-Петербурге выбирают губернатора. На этот пост претендуют 4 кандидата. Избирательные участки открылись не только в самой северной столице, но и других городах и регионах - везде, где находится большое количество петербуржцев, исполняющих гражданский или воинский долг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии