Теперь уже точно: в Омске отменили концерт Дианы Арбениной. На этом настаивали казаки. Они обратились к губернатору, заявив, что певица, когда они «встали на защиту Донбасса, просила прощения в Киеве».
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Теперь уже точно: в Омске отменили концерт Дианы Арбениной. На этом настаивали казаки. Они обратились к губернатору, заявив, что певица, когда они «встали на защиту Донбасса, просила прощения в Киеве».