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Женская Вселенная

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    Кармолог??? Бля это пиздец какой-то. Хотя-яя, в камеди гадалка по какашкам мелькала)))Кармолог Наталия ...
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Парапсихолог и медиум Мара Горбова: есть ли у животных душа

Парапсихолог и медиум Мара Горбова: есть ли у животных душа

Парапсихолог и медиум Мара Горбова: есть ли у животных душа В Древнем Египте кошка считалась воплощением богини Бастет, Верховной богиней плодородия и деторождения, покровительницей женщин и домашнего очага,  защитницей от болезней и злых духов.

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