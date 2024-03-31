Парапсихолог и медиум Мара Горбова: есть ли у животных душа В Древнем Египте кошка считалась воплощением богини Бастет, Верховной богиней плодородия и деторождения, покровительницей женщин и домашнего очага, защитницей от болезней и злых духов.