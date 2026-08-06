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Царьград

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Пост спецпредставителя Путина о Европе набрал миллион просмотров. "История повторяется"

Пост спецпредставителя Путина о Европе набрал миллион просмотров. "История повторяется"

Публикация специального представителя президента России по вопросам инвестиционного сотрудничества с зарубежными странами Кирилла Дмитриева о миграционной политике Евросоюза и Великобритании набрала более миллиона просмотров в соцсети X.

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