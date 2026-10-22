Употребление живых жуков-знахарей для лечения артроза, подагры и других заболеваний может привести к аллергическим реакциям, инфекциям и повреждениям пищеварительного тракта, рассказала врач-инфекционист, доктор медицинских наук Марият Мухина в беседе с «Вечерней Москвой».