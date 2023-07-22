АвтоМотив

16 подписчиков

1971 Intermeccanica Italia Spyder — Красное На Черном

1971 Intermeccanica Italia Spyder — Красное На Черном

У меня есть небольшая слабость к Intermeccanica Italia Spyder. У него правильное сочетание наследия и ДНК дворняги, с захватывающим прошлым и стилем, который не выглядит неуместным рядом с его значительно более дорогими итальянскими собратьями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх