Цифровое страхование логистики пошло в регионы

За первое полугодие 2024 года в Топ-10 регионов по приросту перевозок в Республике Татарстан, Свердловской и Челябинской областях зафиксирован наибольший прирост по объемам цифрового страхования логистики.
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