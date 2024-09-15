Снайпер застрелил сотрудника ООН на оккупированной территории

Израильский снайпер застрелил сотрудника ООН на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Военные утверждают, что санитар бросал взрывные устройства в израильских военнослужащих с крыши своего дома в лагере Эль-Фара.
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