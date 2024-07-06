Специалист: выловленную рыбу нужно предварительно выдержать в морозилке

Профессор, доктор ветеринарных наук, директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности РОСБИОТЕХа Игорь Гламаздин в беседе с RT предупредил, что выловленная из ближайших водоёмов Москвы и области рыба может представлять опасность для здоровья человека.
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