Специалист: выловленную рыбу нужно предварительно выдержать в морозилке

Профессор, доктор ветеринарных наук, директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности РОСБИОТЕХа Игорь Гламаздин в беседе с RT предупредил, что выловленная из ближайших водоёмов Москвы и области рыба может представлять опасность для здоровья человека.