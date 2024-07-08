Захарова отметила атмосферу дружбы на матче легенд сборных России и Белоруссии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о ретроматче легенд России и Белоруссии. «Во-первых, это настоящий матч дружбы, во-вторых, понимаете, вот таким и должен быть спорт, он должен быть лишён вот этой злобы, ненависти.