Тренер Валиева посоветовала беременным заниматься йогой и плаванием

Спорт во время беременности полезен, но только если у вас нет противопоказаний от врача. И здесь важно понимать, что физическая активность в этот период — это не про рекорды, а про здоровье и комфорт, рассказала "Газете.
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