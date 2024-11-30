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Тренер Валиева посоветовала беременным заниматься йогой и плаванием

Тренер Валиева посоветовала беременным заниматься йогой и плаванием

Спорт во время беременности полезен, но только если у вас нет противопоказаний от врача. И здесь важно понимать, что физическая активность в этот период — это не про рекорды, а про здоровье и комфорт, рассказала "Газете.

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