Планеты по росту и порядку от Меркурия до Эриды: Полный гид по размерам и расположению в Солнечной системе

Наша Солнечная система — это не просто набор небесных тел, вращающихся вокруг звезды. Это наш космический дом, огромное пространство, наполненное планетами самых разных калибров, от крошечных скалистых мирков до газовых гигантов, рядом с которыми Земля кажется песчинкой.