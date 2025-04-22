Планеты по росту и порядку от Меркурия до Эриды: Полный гид по размерам и расположению в Солнечной системе

Наша Солнечная система — это не просто набор небесных тел, вращающихся вокруг звезды. Это наш космический дом, огромное пространство, наполненное планетами самых разных калибров, от крошечных скалистых мирков до газовых гигантов, рядом с которыми Земля кажется песчинкой.
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