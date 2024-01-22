«За что, кроме праздников, они отвечают»: губернатор раскритиковал администрации и УК Новосибирска после коммунальных аварий

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратил внимание на откровенное вранье управляющих компаний Новосибирска и попросил дать рекомендации по дополнению полномочий и ответственности глав городских районных администраций – в части управления жилищно-коммунальным комплексом.
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