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«За что, кроме праздников, они отвечают»: губернатор раскритиковал администрации и УК Новосибирска после коммунальных аварий

«За что, кроме праздников, они отвечают»: губернатор раскритиковал администрации и УК Новосибирска после коммунальных аварий

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратил внимание на откровенное вранье управляющих компаний Новосибирска и попросил дать рекомендации по дополнению полномочий и ответственности глав городских районных администраций – в части управления жилищно-коммунальным комплексом.

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Комментарии
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Олег Тимофеев
Главное перевести стрелки.
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16 час.
ОТ
Олег Тимофеев
К чему распилы ведут.
Ответить
16 час.

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