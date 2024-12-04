МегаФон разогнал 4G в Шерегеше до 140 Мбит/с к началу зимнего сезона

Кузбасский курорт занимает второе место по популярности в России. Покататься со склонов Горной Шории приезжают тысячи туристов, которым хочется делиться впечатлениями в соцсетях и пользоваться интернетом с комфортом.
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