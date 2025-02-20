Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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ВС РФ перешли госграницу Украины в Курской области – Путин

ВС РФ перешли госграницу Украины в Курской области – Путин

ВС РФ перешли госграницу Украины в Курской области – Путин Военнослужащие 810-й бригады морской пехоты ВС РФ пересекли государственную границу в Курской области и вошли на украинскую территорию.

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Комментарии
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Иван Ураганов
Пересекли границу,в каком месте?
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22 час.
Юрий Ильинов
https://slavdok.mirtesen.ru/blog/43054748556/VS-RF-demonstriruyut-chto-granitsa-Sumskoy-oblasti-prozrachna-i-?utm_referrer=mirtesen.ru
ВС РФ демонстрируют, что граница Сумской области «прозрачна», и своим переходом через неё срывают планы ВСУ на конфигурацию обороны под Суджей
Славянская доктрина - МирТесен
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22 час.
Юрий Ильинов
Александр 3 Вот у меня один вопрос-Почему Пригожин хотел укрепить Курскую границу своими ЧВК? Откуда он знал о планах бандерлогов? Андрей из Челябинска Да ничего он не знал. Просто у него голова была на плечах, и он понимал, что и Курск и курская АЭС цели в высшей степени интересные и защищать их надо. Aken Потому что он был стратег, а не чиновник. carpenter Потому что мыслил масштабно, что не нравилось генералам из МО. mann Всегда обидно, когда кто-то умнее тебя smile d1975 Очень простой ответ , Пригожин не был треплом , в отличии от наших некоторых лампасных генералах . Вагнер всегда доделывают то , что начали . И разгром такой структуры сыграл только на руку нашим врагам . Это сейчас мы вспоминаем Жириновского , Пригожина . При жизни надо ценить людей . Я ни в коем случае не занижаю остальных . Но опыт бывает не только приятный , но и полезный , а не у каждого свой . Ведь таже самая тактика боя помогла бы спасти многие жизни бойцов . А если есть разногласия , но мужики их должны были решать . Не давно слышал такое высказывание, что дибилы - самая мощная организация в мире и везде у ней свои люди . Естественно мы верим , помогаем , кто как может , но осадок остался капитальный .
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22 час.
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