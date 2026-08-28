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Регионы России

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Лавров заявил о противодействии России введению платы за проход через Ормузский пролив

Лавров заявил о противодействии России введению платы за проход через Ормузский пролив

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК заявил, что Москва выступает против введения платы за проход судов через Ормузский пролив.

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