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Паслер пообещал, что бензин на Урале скоро появится

Паслер пообещал, что бензин на Урале скоро появится

Сегодня губернатор Свердловской области Денис Паслер обсудил с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком ситуацию с обеспечением топливом Свердловской области.

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