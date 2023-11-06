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Англосаксы подталкивают Ближний Восток к большой войне, — Лавров

Англосаксы подталкивают Ближний Восток к большой войне, — Лавров

США и Британия (иначе говоря, англосаксы) подталкивают страны Ближнего Востока к большой войне. Об этом, выступая на марафоне общества «Знание» в рамках Международной выставки-форума «Россия», заявил глава МИД Сергей Лавров,  «Сейчас мы видим, как англосаксы буквально подталкивают Ближний Восток к грани большой войны… Другие результаты такой политики — всплеск терроризма и экстремизма, изломанные человеческие судьбы, разрушенные семьи, многомиллионные потоки беженцев», — отметил министр.

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