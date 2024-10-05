Спецслужбы США предупредили о возможных угрозах от экстремистов 7 октября

Федеральное бюро расследований (ФБР) и министерство внутренней безопасности США в совместном заявлении предупредили о возможных актах насилия на Западе со стороны экстремистов в день годовщины нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября.
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