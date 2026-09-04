РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

356 подписчиков

Житель Копейска отправится в колонию на 6,5 лет за ложное сообщение о минировании горадминистрации

Житель Копейска отправится в колонию на 6,5 лет за ложное сообщение о минировании горадминистрации

Копейский городской суд вынес приговор лжеминеру – местному жителю И. Зеленкову. В ноябре прошлого года он в состоянии алкогольного опьянения сообщил о якобы готовящемся взрыве в здании администрации Копейского городского округа.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым