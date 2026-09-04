Житель Копейска отправится в колонию на 6,5 лет за ложное сообщение о минировании горадминистрации

Копейский городской суд вынес приговор лжеминеру – местному жителю И. Зеленкову. В ноябре прошлого года он в состоянии алкогольного опьянения сообщил о якобы готовящемся взрыве в здании администрации Копейского городского округа.
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