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Замглавы МИД Грушко: НАТО отрабатывает варианты боевых действий против России

Замглавы МИД Грушко: НАТО отрабатывает варианты боевых действий против России

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что НАТО готовится к потенциальному вооруженному столкновению с Россией, об этом свидетельствуют одобренные планы обороны и конкретные задачи для военных командований блока.

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