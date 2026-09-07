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Новости Липецка

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Липчанин Ярослав Бойко завоевал две бронзы на «Кубке Доброй Воли» в Москве

Липчанин Ярослав Бойко завоевал две бронзы на «Кубке Доброй Воли» в Москве

Липчанин Ярослав Бойко выиграл две бронзы: в байдарке-одиночке на 1000 метров и в составе экипажа байдарок-четверок на 500 метров.

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