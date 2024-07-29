Курганский аэропорт выиграл спор о транспортной безопасности у Росавиации

Общество «Аэропорт Курган» добилось признания незаконным отказ Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) в выдаче свидетельства об аккредитации аэропорта в качестве подразделения транспортной безопасности.
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