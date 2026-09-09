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Царьград

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"Свинтит под шумок": Зеленского спрячут в "глухой деревушке" уже этой осенью - эксперт Казаков

"Свинтит под шумок": Зеленского спрячут в "глухой деревушке" уже этой осенью - эксперт Казаков

Врио украинского президента Владимир Зеленский может сбежать из своей страны уже этой осенью. Такой прогноз сделал политический философ Александр Казаков.

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