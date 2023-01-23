«С Рябыкиным «Авангард» был бы там же, где сейчас с Кравецом. Руководство омичей недотерпело». Николишин о команде

Андрей Николишин считает, что «Авангард» прибавил бы и без увольнения Дмитрия Рябыкина. – Довольны ли вы преображением «Авангарда» после смены тренера по ходу сезона? – Мне кажется, что в отношении с Рябыкиным руководством омичей недотерпело.