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«С Рябыкиным «Авангард» был бы там же, где сейчас с Кравецом. Руководство омичей недотерпело». Николишин о команде

Андрей Николишин считает, что «Авангард» прибавил бы и без увольнения Дмитрия Рябыкина.   – Довольны ли вы преображением «Авангарда» после смены тренера по ходу сезона? – Мне кажется, что в отношении с Рябыкиным руководством омичей недотерпело.

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