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Петербургский дневник

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Через морской порт Санкт-Петербурга нарастили объемы поставок молочной продукции

Через морской порт Санкт-Петербурга нарастили объемы поставок молочной продукции

Импорт вырос на 38,5 процента В 2023 году специалисты управления Россельхознадзора зафиксировали рост объемов молочной продукции, которая поступает в Россию через Большой порт Санкт-Петербурга, передает Neva.

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