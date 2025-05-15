Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Клятва Гиппократа» — это харам. Об этом рассказала медсестра в хиджабе. Я устала объяснять каждому

Avia.pro - СМИ https://vk.com/video352146929_456241898 Меня зовут Амина, мне 25, я медсестра в одной из больниц Казани.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
НУ ЕСЛИ ОНА ТАКАЯ УПЕРТАЯ, ТО ТОГДА ХАРАМ ПРИНИМАТЬ БОЛЬНЫХ МУЖСКОГО ПОЛА. ТОГДА ЗАЧЕМ НАМ ТАКОЙ МЕДИК? ГНАТЬ ИЗ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ.
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1 час.
Людмила Лиханова
werewolf Кузнецов Владимир Пусть едет в мусульманскую страну и там хоть в парандже, хоть в чем ходит.Унас светское государство, не нравится-скатертью дорога, а то понаприезжают и начинают всем тыкать исламом, сходи в мечеть там исповедуйся, а в больнице не религиозное место В какую еще страну ей ехать, если она татарка и родилась в Казани, в Татарстане? Давай, уволим ее, и так врачей и медсестер не хватает...ЛЕЧИТЬ ТАКИМ ЛИЧНО ВАС ОНА НЕ БУДЕТ ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ БУДЕТЕ УМИРАТЬ НА ЕЕ ГЛАЗАХ Т.К. ПРИКАСАТЬСЯ К ЧУЖОМУ МУЖЧИНЕ ЭТО СВЕРХ ХАРАМ. ТАК ЧТО ЕСЛИ ВАМ ТАК ЕЕ ЖАЛКО ТО ИДИТЕ ЛЕЧИТЬСЯ К НЕЙ ИЛИ К ТАКИМ. МОЖЕТ В МОЗГАХ ЧТО-ТО ПРОЯСНИТСЯ КОГДА ПО ДЫХАТЬ БУДЕТЕ ОТ НЕОКАЗАНИЯ МЕД ПОМОЩИ
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1 час.
Виктор Иванов
Люди в православии, когда &quot;моя вера — мой главный ориентир&quot; идут в монастырь. Есть ли у мусульман монастыри? Интересно. Или люди не хотят уходить в схиму, хотят пользоваться благами светской жизни и при этом пытаться менять под себя окружающее.
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