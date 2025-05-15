«Клятва Гиппократа» — это харам. Об этом рассказала медсестра в хиджабе. Я устала объяснять каждому

Людмила Лиханова

werewolf Кузнецов Владимир Пусть едет в мусульманскую страну и там хоть в парандже, хоть в чем ходит.Унас светское государство, не нравится-скатертью дорога, а то понаприезжают и начинают всем тыкать исламом, сходи в мечеть там исповедуйся, а в больнице не религиозное место В какую еще страну ей ехать, если она татарка и родилась в Казани, в Татарстане? Давай, уволим ее, и так врачей и медсестер не хватает...ЛЕЧИТЬ ТАКИМ ЛИЧНО ВАС ОНА НЕ БУДЕТ ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ БУДЕТЕ УМИРАТЬ НА ЕЕ ГЛАЗАХ Т.К. ПРИКАСАТЬСЯ К ЧУЖОМУ МУЖЧИНЕ ЭТО СВЕРХ ХАРАМ. ТАК ЧТО ЕСЛИ ВАМ ТАК ЕЕ ЖАЛКО ТО ИДИТЕ ЛЕЧИТЬСЯ К НЕЙ ИЛИ К ТАКИМ. МОЖЕТ В МОЗГАХ ЧТО-ТО ПРОЯСНИТСЯ КОГДА ПО ДЫХАТЬ БУДЕТЕ ОТ НЕОКАЗАНИЯ МЕД ПОМОЩИ