"Врачи хорошие, нужны условия". В Залесовском округе продолжают капремонт поликлиники

Обновленное современное здание откроется в следующем году Капитальный ремонт взрослой поликлиники Залесовской ЦРБ, который начали в мае этого года, выполнен уже на треть.
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