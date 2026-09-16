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Царьград

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Ассоциация футбола Аргентины вызвала Вегу в сборную впервые

Ассоциация футбола Аргентины вызвала Вегу в сборную впервые

Защитник «Зенита» Роман Вега впервые приглашен в сборную Аргентины. Вега, играющий в России с 2025 года, может дебютировать в матчах против Боливии, Буркина-Фасо и Бенина.

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