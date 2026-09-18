В Петербурге подняли флаг на новом рыболовном траулере "Механик Щербаков"

Валентин Егоршин/ТАСС Санкт-Петербург 18 сентября стал центром событий рыбной отрасли. На Адмиралтейских верфях торжественно подняли флаг на большом морозильном рыболовном траулере "Механик Щербаков".
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