Освободившийся киллер Ореховской ОПГ решил спрятаться от бывших подельников

Вышедший из колонии экс-киллер Саша Солдат изменил внешность и решил сменить ФИО Отсидевший 24 года известный киллер 90-х Александр Пустовалов (Саша Солдат) решил сменить место жительства, чтобы жить с семьей.
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