Страна и люди
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Страна и люди

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Освободившийся киллер Ореховской ОПГ решил спрятаться от бывших подельников

Освободившийся киллер Ореховской ОПГ решил спрятаться от бывших подельников

Вышедший из колонии экс-киллер Саша Солдат изменил внешность и решил сменить ФИО Отсидевший 24 года известный киллер 90-х Александр Пустовалов (Саша Солдат) решил сменить место жительства, чтобы жить с семьей.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
Как всё просто. Он отнял жизнь у трех десятков человек.  А сам решил пожить спокойно с семьей и детьми. Интересно, как у него это получится.
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17 час.

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