Участники СВО выиграли праймериз в Омске и будут баллотироваться в депутаты горсовета. Мандаты освободились после того, как их добровольно сложили Павел Корольков и Дмитрий Маркелов.
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Участники СВО выиграли праймериз в Омске и будут баллотироваться в депутаты горсовета. Мандаты освободились после того, как их добровольно сложили Павел Корольков и Дмитрий Маркелов.