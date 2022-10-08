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Запорожская АЭС после очередного обстрела полностью отключилась от энергосистемы Украины

Запорожская АЭС после очередного обстрела полностью отключилась от энергосистемы Украины

Украинские военные продолжают вести обстрел города «Энергодара» и территории Запорожской АЭС. Минувшей ночью в результате очередного удара повреждение получила линия электропередач Днепровская, мощностью 750кВ.

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