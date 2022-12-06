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Новейшие атомные ледоколы для Северного Морского Пути

Новейшие атомные ледоколы для Северного Морского Пути

﻿﻿Значение Северного морского пути трудно переоценить. Это самый короткий и безопасный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком.

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