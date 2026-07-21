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Безвизовый режим увеличил число туристических поездок россиян в Китай на 53%

Безвизовый режим увеличил число туристических поездок россиян в Китай на 53%

Вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян рассказал Zvezdanews, что количество туристических поездок россиян в Китай увеличилось на 53% благодаря безвизовому режиму.

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