Сенат США не смог принять закон о помощи Украине, Израилю и Тайваню из-за споров о безопасности южной границы

Автор фото, EPA Республиканцы в американском Сенате заблокировали попытку принять внесенный администрацией президента Джо Байдена законопроект о дополнительном финансировании на 2024 финансовый год, в котором среди прочего предусматривалось выделение средств на помощь Израилю и Украине.