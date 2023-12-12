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Сенат США не смог принять закон о помощи Украине, Израилю и Тайваню из-за споров о безопасности южной границы

Автор фото, EPA Республиканцы в американском Сенате заблокировали попытку принять внесенный администрацией президента Джо Байдена законопроект о дополнительном финансировании на 2024 финансовый год, в котором среди прочего предусматривалось выделение средств на помощь Израилю и Украине.

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