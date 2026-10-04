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Looney Tunes Icon Mel Blanc Was In 3 Gilligan's Island Episodes (But Never On Camera)

Looney Tunes Icon Mel Blanc Was In 3 Gilligan's Island Episodes (But Never On Camera)

Mel Blanc, who famously voiced the likes of Bugs Bunny and Daffy Duck, brought his vocal talents to three episodes of the beloved sitcom "Gilligan's Island.

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