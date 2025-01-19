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Мода и Шоу-бизнес

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  • Алексей Мельник
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Джастин Бибер впервые за долгое время высказался о Хейли после скандальной публикации в нижнем белье

Джастин Бибер впервые за долгое время высказался о Хейли после скандальной публикации в нижнем белье

Джастин Бибер продолжает катать своих фанатов на эмоциональных качелях. Только все обсудили его откровенные (даже слишком!) «холостяцкие» фото в одних трусах, как вдруг певец вспомнил, что он вообще-то примерный семьянин.

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