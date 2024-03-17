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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ПСЖ» не проигрывает 24 матча подряд. У команды 17 побед и 7 ничьих с ноября

Сегодня парижане одержали выездную победу над «Монпелье» (5:2) в матче 26-го тура Лиги 1. Команда Луиса Энрике одержала 17 побед и 7 раз сыграла вничью в последних 24 матчах во всех турнирах.

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