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"Не выходите на улицу": стало точно известно, что произойдет в Приморье 29 июля

"Не выходите на улицу": стало точно известно, что произойдет в Приморье 29 июля

Метеорологи предупредили жителей Приморья об опасности ситуации на улице 28 и 29 июля. По словам синоптиков, в эти дни жара только усилится.

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