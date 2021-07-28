"Не выходите на улицу": стало точно известно, что произойдет в Приморье 29 июля

Метеорологи предупредили жителей Приморья об опасности ситуации на улице 28 и 29 июля. По словам синоптиков, в эти дни жара только усилится.
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