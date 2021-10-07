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В Дании выбирают место для беженцев за пределами Европы: Руанда или Украина?

В Дании выбирают место для беженцев за пределами Европы: Руанда или Украина?

По информации редакции Jyllands-Posten, в правительстве не могут сделать окончательный выбор между Руандой и Украиной «У кого-то Украина, возможно, ассоциируется с поездкой в столицу страны Киев или с отдыхом на берегу Чёрного моря в Одессе.

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