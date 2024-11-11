Особенности питания при разных типах диабета: почему это важно, объяснила врач Сидорова

Строгих запретов на конкретные продукты для диабетиков по современным стандартам не существует. Если есть доступ к системам мониторинга, уровень сахара и дозу инсулина довольно просто держать под контролем.
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