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НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

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Идеальное сочетание — собаки и винтажные авто

Фотограф из Бельгии Сандра Хельсохт (Sandra Helsocht) специализируется на съемке детей и животных. Она работает с естественным светом и создает на снимках мягкую уютную атмосферу.

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