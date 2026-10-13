Жители Саратовской области сообщили о взрывах в регионе. Об этом пишет Telegram-канал «Новости Саратова и Области».
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