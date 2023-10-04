Продюсер Тюрин объяснил секрет долголетия группы Reflex: всегда опережали время

Группа Reflex по случаю своего 20-летия выпустила двойное юбилейное издание — сборник лучших песен из 12 альбомов разных лет плюс пять новых песен, включая довольно свежий еще сингл «Аватар», которому всего два месяца.
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