Нескучные техно...
СайтЛента технологий
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нескучные технологии

322 подписчика

На GitHub появился код, превращающий цифровое аудио в магнитофонный звук

На GitHub появился код, превращающий цифровое аудио в магнитофонный звук

Современную музыку снова можно превратить в запись с дешёвой кассеты: шипение, дрожание высоты звука и приглушённые частоты — всё это воспроизводит проект Audio Cassette Simulation, использующий обычные фильтры FFmpeg.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии