На GitHub появился код, превращающий цифровое аудио в магнитофонный звук

Современную музыку снова можно превратить в запись с дешёвой кассеты: шипение, дрожание высоты звука и приглушённые частоты — всё это воспроизводит проект Audio Cassette Simulation, использующий обычные фильтры FFmpeg.
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